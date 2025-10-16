ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредни сладки кадри от зоопарка във Варна: Мама Киара и бебе Вики
Снимката е придружена с текст: "Спокойната следобедна дрямка на мама Киара често се превръща в игра след намесата на бебе Вики"
През последните седмици леопардчетата се превърнаха в истинска атракция в зоопарка във Варна. Очарователни кадри на малкото леопардче обиколиха социалните мрежи и станаха повод за медийни изяви.
