Поредни сладки кадри във Фейсбук от зоопарка във Варна показват леопардите мама Киара и бебе Вики.Снимката е придружена с текст: "Спокойната следобедна дрямка на мама Киара често се превръща в игра след намесата на бебе Вики"През последните седмици леопардчетата се превърнаха в истинска атракция в зоопарка във Варна. Очарователни кадри на малкото леопардче обиколиха социалните мрежи и станаха повод за медийни изяви.