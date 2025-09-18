Административен съд – Варна даде седемдневен срок за отстраняване на нередовност в жалба срещу строеж на 17-етажен жилищен блок в квартал "Изгрев“.Жалбата по административното дело е срещу решението на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), съгласно което за инвестиционното предложение за "Изграждане на седемнадесететажна жилищна сграда“ в землище на квартал "Изгрев“ не е необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).Жалбоподателите оспорват това решение като немотивирано и нарушаващо техните права на здравословна и благоприятна околна среда. Аргументите им са свързани с твърдения за екологична заплаха, унищожаване на зелени площи, свлачищен риск и други. Настоява се проектът да бъде спрян, докато не се извърши пълна и адекватна оценка на въздействието му върху околната среда.