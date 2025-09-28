Поредно очарователно попълнение за зоогическата градина във Варна.След медийното внимание, което предизвика малкото леопардче Вики, бебето кенгуру също става повод за гордост за градината. Кенгуруто вече пораства, но все още се опитва да се побере в торбичката на майка си.От зоопарка припомнят, че всички животни влизат в осиновителна програма, включително и бебетата.