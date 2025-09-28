ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенгуру
© Зоопарк Варна
След медийното внимание, което предизвика малкото леопардче Вики, бебето кенгуру също става повод за гордост за градината. Кенгуруто вече пораства, но все още се опитва да се побере в торбичката на майка си.
От зоопарка припомнят, че всички животни влизат в осиновителна програма, включително и бебетата.
