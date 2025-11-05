След сръбската скара до паметника на загиналите в Сръбско-българската война, екс-кметът на Варна погна атракционните обекти в района на казиното в Морската градина.В профила си, бившият градоначалник за пореден път се скара на сегашните управници.След сръбската скара до паметника на загиналите в Сръбско-българската война, "гастролът“ на т.нар. културни кебапчийници отново се пренесе в Морската градина — този път в комплект с електронни боксови круши с жетони, димящи скари и цял арсенал от мазни изкушения.Впечатляващо е надграждането на кулинарната концепция с чисто нови и модерни атракционни елементи тип “боксова круша"!!!Впечатляващо е надграждането на кулинарната концепция с чисто нови и модерни атракционни елементи тип круша!! Дори общинският съветник Евгений Станимиров от управляващата коалиция ПП–ДБ изрази възмущение. Но уви — тенденцията към нагло печалбарство в центъра и историческото ядро на Морската градина продължава с пълна сила.Единственият въпрос остава:Кой от управляващата шуробаджанашка компания пълни гушата от превръщането на сърцето на Варна в мазна "бира-скара“, под благия поглед на "промяната“?Разбира се, формати като коледни базари, бирфестове и други подобни имат своето място и публика в централната част на града.Но е напълно неприемливо през цялата година зле организирани и неестетични сборища тип "бира-скара“ да се представят за културни събития и да се разполагат на най-престижните места във Варна – само защото някой в администрацията очевидно печели от това.Следва продължение…"