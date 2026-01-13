Иван Портних във Фейсбук. Причината е отчета на градоначалника на Бургас, Димитър Николов, за свършеното от екипа му през миналата година.
Портних прави сравнение между двата най-големи черноморски градове.
Публикуваме текста му без редакторска намеса:
А Варна можеше да има нова библиотека. Можеше да има нова сграда на Математическата гимназия.
Можеше да има нов бул. "Цар Освободител“ - подобно на бул. “Левски" - до Летището, без светофари.
Можеше да има индустриална зона
Можеше да има десетки обновени микрорайони, междублокови пространства, улици, градинки и паркове, хиляди нови паркоместа, детски площадки, спортни бази и т.н.
Можеше...
Но дойдоха неможачите.
Можеха да се случат много неща. Но нищо не беше започнато в последните две години.
Още по-лошо – всичко, което започнахме, беше спряно и заметено от ПП-ДБ и Хоризонт.
Изгубиха общо 300 милиона от безпрецедентната държавна помощ в подкрепа на общински проекти, както и по Плана за възстановяване.
Никога Варна не е имала подобна възможност, а тя беше проспана – заради некадърност.
Вместо да напишат проекти, те кроиха планове как да спечелят за себе си 15% "въздух" от обществени поръчки.
Защото са въздух под налягане.
А Бургас напредва.
Докато във Варна не могат да сключат едни обикновени договори за снегопочистване, екипът на Димитър Николов придвижва проекти, печелейки средства за града си.
Варна в ръцете на шарлатаните е поела по пътя на Терзиев и боклука му. Днес в София, скоро и при нас.
Портних: Никога Варна не е имала подобна възможност, а тя беше проспана!
