Обществената поръчка за нова сграда на Математическа гимназия отново провалена!

Професионалисти или неможачи са управляващите от кръга "Хоризонт“, според вас!?

Само няколко седмици след хвалбите на екипа на Коцев, че едва ли не започва строеж, обществената поръчка за инженеринг на новата сграда е прекратена заради нередности.

Това пише на личната си страница във Фейсбук бившият кмет на Варна Иван Портних, като продължава:

Въпреки че пропуснаха две години и стотици милиони левове държавно финансиране, за да избегнат предизборни критики, че не са направили нищо за МГ, сега #те пуснаха обществена поръчка БЕЗ осигурено финансиране. В същото време загубиха стотици милиони левове, осигурени от държавата за проекти на общините.

Накратко – екипът на Коцев не може дори една обществена поръчка да стартира без грешки, несъответствия и неизбежен провал.

Отново ви подведоха с пиар. И пак се провалиха.

Предвид поредното фиаско, моля, отговорете на следната кратка анкета:

Екипът на ОПГ "Хоризонт“ са:

А) Професионалисти

Б) Неможачи

В) Безхаберници

Г) Лъжци

Иван Портних е публикувал факсимиле на решението за прекратяване на процедура. От него разбираме, че на основание ч. 22, ал. 1, т.8 от ЗОП, във връзка с открита процедура за изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон“, който е на стойност до 45 903 951,20 евро без ДДС.

Причината е, че са установени нарушения при откриването, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Във връзка с постъпило искане за разяснение са установени следните нарушения: наличие на повтарящи се позиции в образеца на количествено-стойността сметка (КСС).

Припомняме че преди две седмици от Община Варна информираха, че обявяват старта на обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон“.

След това заместник-кметът Павел Попов обясни, че средствата за изграждане на нова сграда на Математическата гимназия във Варна са изключително мащабни и надхвърлят финансовите възможности не само на Община Варна, но и на която и да е община в страната.