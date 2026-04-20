"След изборите е време за благодарност, равносметка и анализ. И за изводи от получените уроци.

Поздравления за категоричната победа на новата формация! С победата идва и огромната отговорност да бъдат оправдани очакванията на хората." Това заяви, бившият кмет на Варна, Иван Портних във Фейсбук. Той не пропусна да благодари на всички, които са подкрепили ГЕРБ през вчерашния изборен ден.

"Животът не е само изборни кампании, ние продължаваме да работим за нашата Варна, защото сме поели ангажименти и ще направим всичко възможно те да бъдат изпълнени. Варна се нуждае от рестарт и това продължава да важи с пълна сила.", каза още Портних.