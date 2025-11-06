Иван Портних разказа класическа, по думите му, схема, свързана с управлението на Общината. Той описа случай, в който са изразходвани стотици хиляди левове, без да има нужда от това.
Казусът е свързан с въвеждането на "Зелена зона“. Портних е категоричен, че са отпуснати 1 милион лева за софтуер, като твърди, че няма никакъв смисъл, при условие, че може да се ползва аналогичния за "Синя зона“, който работи и така ще се спестят средства. Освен това за поддръжка на този софтуер за "Синя зона“ се плаща 5 хил. лева на месец, а за "Зелена“ ще бъде незнайно защо, според думите му, 55 хил. лева.
Риторично зададе въпрос: "Защо сега кметската администрация се разбърза със "Зелена зона“, като 2 години нищо не се правеше по нея?“.
Отново повтори, както и на сесията на Общинския съвет преди седмица, че по негово време е нямало такова напрежение за "Синя зона“, тъй като администрацията е била на терен и е говорила, слушала и комуникирала с хората.
Портних: Това е класическа схема!
