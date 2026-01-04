Иван Портних.
Припомняме, че бившият варненски градоначалник ще бъде разследван, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за за фалшификация на документи в стремеж да получат 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище.
Публикуваме поста без редакторска намеса:
Новото управление на порта ОПГ "Хоризонт" умишлено не прави нищо за пясъчните наноси там, за да създаде проблем, който е нищо друго, освен политическа дъвка срещу мен.
В последните дни на миналата година отново видяхме снимки на пясъчен нанос в близост до плажа и до входа на “Карантината“, разпространени от активисти и журналисти на ПП-ДБ. А пясъкът се натрупва там, защото никой нищо не предприема.
Обяснението е просто. Ето го:
Има два варианта за експлоатация на пристанището. Единият е да се чисти всяка година от наносите – чрез изсмукване на пясъка срещу около 25 000 лв. Другият вариянт е генерален – да се инвестират около 300 000 лв. в подводно съоръжение тип "салами“, което да спира наслагването на пясъка по това време на годината. Това е ясно още от самото построяване на порта, но настоящото управление на общината не направи нищо, за да подходи правилно и да реши "проблема“, за който тръбят в момента.
Но ето и предистория накратко:
Проектът за пристанището е изготвен от Българската академия на науките (БАН) по договор с община Варна. Още при проектирането на пристанище "Карантината“ ангажирахме консултанти от БАН, за да направят проучване на мястото. Институтът по океанология беше активен участник в процеса. Привлякохме най-добрите възможни проектанти от региона - Красимир Маринов е с най-голям опит по хидротехнически проекти в района, който работи по всякакви интервенции и съоръжения във вода, друг просто няма.
Дълбочината на пристанището е 2 метра – толкова е по проект. Подчертвам, че то е за малки плавателни съдове, а не за големи кораби.
Построихме пристанището, дойде приемателната комисия, която не установи проблеми. Всичко беше точно изпълнено по проект.
Да, още първата година се появиха наноси, които не бяха изненада. След всякаквите проверки, пясъкът беше отстранен чрез изсмукване, за което платихме около 25 000 лв., тоест – сумата е символична. Това е процедура, която трябва да се прави при необходимост всяка година, за да бъде всичко наред. Само за сравнение – за сметопочистване и охрана пристанището плаща много пъти повече всяка година. А всяко съоръжение се затлачва и трябва да се почиства. Община Бяла, макар и малка, успя да придобие безвъзмездно по проект "дълбачка“ – машина за засмукване на пясък от дъното – и така да реши конкретен проблем с почистването на рибарското си пристанище. За разлика от нея, Община Варна днес очевидно не намира време или желание да се занимава с подобни "дребни“ проекти, въпреки че именно те дават реален и измерим резултат.
Да, съществува и алтернатива, която обсъждахме още в края на предходния мандат – от страната на плажа, под водата, да се изгради преграда (подводна буна) с геотръби или чували с пясък, разположена извън контура на масивното съоръжение. В модерния свят това се прави масово в много пристанища. Въпросните чували се наричат "салами“, тъй като са дълги и с подобна форма - нареждат се по дъното, за да спрат движението на пясъка към входа на порта. Аналогично - с геотръби. Съоръжението е ефективно и елементарно.
Разчетът е следният: Понеже въпросните геотръби не са масивно строителство, а допълнително леко съоръжение – във времето на експлоатация на пристанището трябва да се вземе решение дали да се чисти всяка година срещу 25 000 лв. или да се инвестират 200-300 000 лв. във въпросните салами. (Вижте чертежи в коментарите)
Вместо да вземат решение и да предприемат необходимите действия, в ОПГ "Хоризонт“ предпочитат да чакат с трепет наносите, за да ги разпространят в социалните мрежи и по медиите.
Пак ще повторя – това е умишлена безстопанственост с цел перманентна политическа атака.
Знаете ли какво направи екипът на Коцев по отношение на "Карантината“?
Миналата година извикаха холандската проектантска фирма Svasek и г-н Боян Савов в общината, който презентира геотекстилниъе буни, след което трябваше да пуснат процедура да направят съоръжението, което щеше да струва в максималния си вариант около 300 000 лв. (Вижте статии по темата в коментари) Но не пуснаха нищо, дори и не опитаха.
Нарочно не предприемат каквото и да било, за да имат дъвка по време на избори.
Но пък не се посвениха да се опитат да откраднат 1 млн. лева при отстраняването на щетите по пристанището при бедствието в края на 2023г.! Става въпрос за опит за мащабна измама и за крещяща безстопанственост. Предявените първоначално претенции за 1.5 млн. лв. след бедствието не бяха покрити нито от застрахователя, нито от строителя (въпреки, че съоръжението е в гаранция). Коцев и компания не поискаха парите за отстраняване на щетите по пристанището и от държавата - от Междуведомствената комисия.
И така разходите останаха за сметка на варненци!!!! Редуцираха ги на 500 хил. лв. , но след скандал не получиха одобрение от общински съвет. Ще Ви запозная с тази история допълнително.
А явно време и аз да подам сигнал в прокуратурата и европрокуратурата!
И накрая да не пропусна – на Нищото няма как да му намериш дефекти, защото е нищо. Това е управлението на ОПГ "Хоризонт“ във Варна.
А когато са направени много и конкретни неща, видими за всички, кусури винаги се намират. Особено от политически неможачи.
Портних: Умишлена безстопанственост на пристанище "Карантината", за да имат дъвка срещу мен!
