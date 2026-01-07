Сподели close
Бившият кмет на Варна, Иван Портних отговори публично за пристанището "Карантината". Припомняме, че вчера Община Варна излезе с публично изявление по темата като заяви, че "Карантината" е изградено в условията на сериозни управленски грешки.

Часове по-късно Иван Портних излезе с отговор в личния си профил:

"НЯМА ДА СТАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН!

Активността на Община Варна около пристанище "Карантината“, особено след като анонсирах, че подготвям сигнал за безстопанственост, е на практика признание за двегодишна безстопанственост на Коцев и протежетата му. Затова ще подам сигнал до европрокуратурата и до прокуратурата. Дотогава ще информирам и анализирам – с факти.

Настоящият директор Лъчезар Братоев, протеже на Коцев и ППДБ, който от две години отговаря за пристанището, не е предприел реални действия, а вместо това разпространява оправдания, активно подкрепяни от партийни активисти и общинския пресцентър. И вместо да предприеме елементарни действия се опитва да манипулира и да трупа политически дивиденти. НЯМА ДА СТАНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН, Братоев!

Всички негови твърдения са лесно оборими. Контролът по изпълнението на строежа е бил осъществяван по закон – чрез строителен, авторски и инвеститорски надзор. Ако е имало нарушения, Общината е била длъжна да реагира и да търси отговорност.

Твърденията за "предстоящи ремонти“, за договори без яснота, за неизползваемо пристанище и за неработещи съоръжения са или неверни, или умишлено подвеждащи.

Пристанището разполага с удостоверение за експлоатационна годност, ПОДПИСАНО ОТ МИНИСТЪР ОТ ПП, а съоръженията са изградени и работят съгласно проектните изисквания.

Опитите да се прехвърли вина за разходи, пясъчни наноси и щети от бури прикриват факта, че за две години не е направено нищо – нито по застраховки, нито по претенции към строителя, нито по реална поддръжка.

Накратко: построено беше рибарско пристанище, което от две години се управлява от Братоев и Община Варна. Вместо да го стопанисват, те го оставиха без поддръжка и го използват за политически оправдания.

А това поведение (бездействие), навежда на съмнения за безхаберие или умишлена комбинация със строителя и застрахователя, за сметка на бюджета на варненци.

Да, Братоев, дълго е.

Ето Ви и кратък вариант:

Построихме пристанище за рибарите. От две години го управлявате Вие и Община Варна. Но вместо да го управлявате, Вие се оправдавате с предните. Нищо не сте направили, за да функционира както трябва "Карантината“. НИ-ЩО!

Жалко поведение на оправдаващи се хора.

Държите го без поддръжка, за да си разпространявате политическите опорки. Вместо да се вземете в ръце и да го стопанисвате.

Можехте да получите средства от застраховката след “бедствието", можехте и да претендирате за обезщетение от строителя. НИЩО не направихте. Дори до междуведомствената комисия не сте пуснали искане за финансиране. Оставихте се на пясъка и на фейсбук твърденията си, които не струват нищо. НИ-ЩО.

Цялото Ви поведение навежда на една мисъл:

Очевидно екипът на Коцев е играл комбина (далавера) със строителя и със застрахователя, щом парите остават за сметка на бюджета на варненци!

Нарочно ли го направихте или заради безхаберие?

И да, ще подам сигнал за безстопанственост. После показвайте на прокуратурата фейсбук постове, а не реални действия."

Позицията на бившия кмет на Варна, Иван Портних е публикувана без редакторски корекции от страна на Varna24.bg.