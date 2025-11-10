Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
©
Припомняме, че народният представител Стела Николова заяви публично по отношение на ремонта на Аспарухов мост, че не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна и инфраструктурата, на която тя е собственик, Портних коментира думите й:
Ако не беше тъжно и нелепо, щеше да е ужасно смешно. Така мога да коментирам последните публични изяви на депутатката Стела Николова, която след четири години мълчание се е загрижила за Аспаруховия мост.
"Когато съм бясна, говоря бързо“, е споделила в профила си активистката по повод свое интервю. Да добавим, че освен бясно и бързо, е наговорила и куп нелепости.
Николова обвинява държавата, че показва мижав интерес към Варна.
А аз искам да напомня на госпожата за нейния мижав интерес към откровените безобразия на нейтната коалиция във Варна.
Аспаруховият мост щеше да бъде ремонтиран, ако правителствата на ПП-ДБ не бяха спряли проектирането, което беше възложено от АПИ през 2021г. Къде беше в последните четири години Николова, защо не даваше зор на своите за ремонта! Пълно мълчание от нейна страна – тя просто онемя!
Държавата осигури 200 милиона лева за Варна за последните две години, но администрацията на Коцев нищо не направи, за да ги усвои. Та кой показва мижав интерес към Варна, питам на свой ред. Къде е Стела да попита варненските пепедебета защо не направиха нищо!
Защо млъкна активистката и за колите в морската градина - в момента, в който Благомир Коцев от ПП-ДБ беше номиниран за кмет? Тази тема, с която тя ставаше и лягаше, изведнъж се изпари и вече не ѝ беше проблем. Стела Николова оглуша за всички справедливи претенции към движението на колите около "Хоризонт“. Оглуша и за "Синята зона“ на Коцеви в парка. Зелената зона не могат да въведат като хората, ама важното е, че си имат частна зона в парка. А от Стела – мижав интерес!
Освен няма и глуха, Николова се оказа и сляпа за мащабното строителство в Бризовете, извършвано от Ангел Дерменджиев, сочен за неин покровител и гарант за преференциите ѝ по време на избори. Строителство без законни разрешителни!, подчертавам отново този факт.
Николова не вижда ли какво се случва там? Как така Дерменджиев и неговото строителство станаха невидими за Стела? Не вижда ли, че се изсичат гори, като тази на Почивка, изсечена също заради проект на Дерменджиев? Мижав интерес!
А проекта за бетонов мастодонт в дерето на Аспарухово на същия Ангел Дерменджиев и разписан от съпартиеца ѝ и зам-кмет Китипов не вижда ли?
А че увеличиха такса смет на варненци с над 50% в полза на сметосъбиращите фирми, включително и на Дерменджиев, не забеляза ли?
Тя не чу ли записа от онзи ресторант, в който нейните кмет и бизнесмен се договарят и натискат Пламенка как да разпределят няколко милиона? Тогава защо не побесня, защо не заговори бързо пред някоя медия? Защо нищо не написа във Фейсбук? Всички повтарят в транс името на Пламенка, сякаш на онзи запис не се чуват и гласовете на Коцев и Дерменджиев.
Но Стела Николова е глуха, няма и сляпа, когато става дума за крещящите схеми на нейните хора.
Не знам какво може да се направи за говора на Николова – той явно зависи от беса ѝ, но за зрението мога да ѝ препоръчам офталмолог - уважаван в града специалист по думите на изпълняващия длъжността кмет Попов, цитиран активно в “добрите" медии.
Пожелавам на Стела Николова да прогледне и да махне тапите от ушите си.
Пък после нека си говори бързо и бясно, стига да не е избирателно.
Цялото изказване на Иван Порних е публикувано без редакторска намеса от страна на Varna24.bg.
Още от категорията
/
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
08:32
Фирма съди Община Варна
05.11
Магистрати от Районния съд във Варна дискутираха със студенти въпроси на семейното и наследствено право
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Уролози от УМБАЛ "Св. Марина" с безплатни прегледи през ноември
18:11 / 09.11.2025
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
08:59 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.