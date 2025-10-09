ЗАРЕЖДАНЕ...
Поругаха синагогата във Варна
©
Неизвестен е надраскал два надписа NAZI.
От пресцентъра на полицията във Варна съобщиха, че е образувано досъдебно производство.
От Министерството на външните работи излязаха с позиция, че остро осъжда вандалските прояви срещу синагогата в град Варна и срещу Паметника на благодарността в град Бургас, който е израз на признателността за спасяването на българските евреи през Втората световна война. Категорично недопустимо е с подобни преднамерени злодеяния да се хвърля сянка върху историческите постижения на България, с които българският народ основателно се гордее, посочват в позицията си, официално публикувана в сайта на ведомството. Подобни действия не са присъщи за българското общество, очевидно целят да внесат изкуствено напрежение и разделение сред българските граждани, и поради тази причина не могат да бъдат оставени без последствия. Министерството на външните работи призовава компетентните органи да предприемат своевременно всички необходими действия за установяване и подвеждане под отговорност на извършителите.
Още от категорията
/
Само 16 месеца след като излезе от затвора варненка отново бе арестувана за наркоразпространение
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.