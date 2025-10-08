Разширяване на сътрудничеството между Община Варна и Република Индонезия в сферите на културата, търговията, пазара на труда, хотелиерството, ресторантьорството и образованието бе обсъдено на среща между посланика на азиатската държава Н. Пр. Листиана Оперананта, изпълняващия функциите кмет Павел Попов и заместник-кмета с ресор туризъм Снежана Апостолова. Това е първо, опознавателно посещение на дипломата в морския град.По време на срещата страните се договориха да бъдат предприети конкретни стъпки за възстановяване на събитията и инициативите по линия на двустранните отношения между Варна и индонезийския град Сурабая, провинция Източна Ява. Побратимените отношения между двата града датират от 2009 г. През 2010 г. е подписан Меморандум за сътрудничество в сферите на икономиката, индустрията, образованието, науката, транспорта, здравеопазването, културата и туризма. Досега са проведени редица срещи между представители на двете общини и общински съвети, осъществени са посещения на икономически и търговски делегации от Индонезия във Варна, спортен обмен, срещи с местни заинтересовани страни, индонезийски шоурум и др.В последните години двустранните отношения са предимно в сферата на културния обмен, беше отчетено на срещата с Н. Пр. Листиана Оперананта. Индонезийски творци и състави участват в богатия културен календар на Варна – в международни фестивали и събития като Международния фолклорен фестивал, Международния хоров конкурс "Проф. Георги Димитров“, МФФ "Любовта е лудост“, Международния фестивал за късометражно кино, Международното биенале на графиката и др. Павел Попов посочи, че по време на приключилия в понеделник XIX Международен куклен фестивал "Златният делфин“ публиката и гостите са демонстрирали засилен интерес към азиатските театрални традиции, което дава още една възможност за сътрудничество в сферата на културата.От своя страна Снежана Апостолова предложи включване на индонезийски участници във фестивала "Пагур“ през следващата година. Събитието, което се проведе от 1 до 5 октомври в курортен комплекс Златни пясъци събра млади готвачи, бармани, сладкари и сервитьори в международен празник на кулинарията и гостоприемството. Форумът се превърна в мост между културите, образованието и бизнеса и даде възможност за нови партньорства и кариерно развитие.Именно туризмът е една от сферите, където партньорските отношения могат да се развият, подчерта Апостолова. По нейни данни само в една от хотелските вериги край Варна се планира през следващия сезон да бъдат заети 800 работници от Индонезия. Граждани на азиатската държава и сега работят и се доказват като надеждни и лоялни служители в сферата на хотелиерството и ресторантьорството във Варна и курортите. Ще се радваме те да посещават града ни не само като работници, но и като туристи, подчерта Апостолова.