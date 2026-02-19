Посланикът на Индия е на официална визита във Варна
В англоезичните програми по медицина и дентална медицина на МУ-Варна в настоящия момент се обучават над 2000 чуждестранни студенти. От тях 246 са от Индия. Те са третата по численост международна общност в университета, като броят им устойчиво нараства, подчерта зам. ректор "Учебна дейност“ проф. д-р Албена Керековска. През настоящата учебна година първокурсниците от тази държава са 61.
Деканът и зам. деканът на Факултета по медицина проф. д-р Йото Йотов и доц. д-р Мария Димова също участваха в срещата. Те обобщиха, че сред новата смяна млади лекари, които се дипломираха в края на 2025 година има и 17 абсолвенти с индийски паспорти. Един от тях е останал в България и специализира във Велико Търново. Деканатът по медицина поддържа също контакти с дипломанти от Индия от предходни випуски, които работят в чужбина.
По линия на международното сътрудничество, зам. ректорът в този ресор проф. д-р Марио Милков подчерта, че МУ-Варна има дългогодишни ползотворни контакти с университетите в Делхи и Мумбай, като лектори от Индия гостуват на множество научни конференции и форуми, организирани от университета.
На срещата Н.Пр. Кумар Саху подчерта, че МУ-Варна е с отлична репутация. Той изтъкна, че през следващите години във Варна се очаква увеличение на индийски студенти, които се интересуват от изучаването на медицина, технически науки, икономика и бизнес. Посланикът изтъкна, че за индийските граждани, пребиваващи в България, страната ни е добро място за обучение и живеене. Посланикът визира срещи с негови сънародници в цялата страна, сред които има и лекари, намерили професионална реализация в наши лечебни заведения.
В рамките на посещението Негово превъзходителство се срещна с индийски студенти, изучаващи медицина, които споделиха впечатленията си от Варна обучението им в Медицински университет.
