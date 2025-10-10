Новият извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, акредитиранa в Албания и Северна Македония Нейно Превъзходителство Листиана Оперананта посети МУ-Варна. Тя бе посрещната топло от Ректора проф. д-р Димитър Райков и от зам. ректорите по "Учебна дейност“ проф. д-р Албена Керековска и "Международно сътрудничество“ проф. д-р Марио Милков.На срещата присъстваха още почетният консул на Индонезия във Варна г-н Красимир Симов и съветници на Посланик Оперананта от посолството на Република Индонезия в България, както и ръководителите на отдел "Международно сътрудничество“ доц. Анета Докова и на отдел "Комуникации и телевизия“ г-жа Велина Марковска в МУ-Варна.По време на срещата зам. ректорите проф. д-р Албена Керековска и проф. д-р Марио Милков представиха факултетите и специалностите в МУ-Варна, като подчертаха изключителния интерес от страна на чуждестранни студенти към англоезичните програми по "Медицина“ и "Дентална медицина“. Бяха очертани също възможностите за подновяване на сътрудничеството между МУ-Варна и Медицинския университет в Сурабая, както и установяване на нови контакти с други висши училища в Индонезия. В рамките на бъдещо сътрудничество бяха подчертани освен възможностите за обучение на студенти, също и перспективите за обмен на студенти, лектори и научноизследователски дейности.Новият извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, акредитиранa в Албания и Северна Македония Нейно Превъзходителство Листиана Оперананта посети МУ-Варна. Тя бе посрещната топло от Ректора проф. д-р Димитър Райков и от зам. ректорите по "Учебна дейност“ проф. д-р Албена Керековска и "Международно сътрудничество“ проф. д-р Марио Милков.На срещата присъстваха още почетният консул на Индонезия във Варна г-н Красимир Симов и съветници на Посланик Оперананта от посолството на Република Индонезия в България, както и ръководителите на отдел "Международно сътрудничество“ доц. Анета Докова и на отдел "Комуникации и телевизия“ г-жа Велина Марковска в МУ-Варна.По време на срещата зам. ректорите проф. д-р Албена Керековска и проф. д-р Марио Милков представиха факултетите и специалностите в МУ-Варна, като подчертаха изключителния интерес от страна на чуждестранни студенти към англоезичните програми по "Медицина“ и "Дентална медицина“. Бяха очертани също възможностите за подновяване на сътрудничеството между МУ-Варна и Медицинския университет в Сурабая, както и установяване на нови контакти с други висши училища в Индонезия. В рамките на бъдещо сътрудничество бяха подчертани освен възможностите за обучение на студенти, също и перспективите за обмен на студенти, лектори и научноизследователски дейности.