Има арестуван във връзка с нападението на възрастния мъж във Варна, потвърдиха от полицията за Varna24.bg. Припомняме, че 86-годишен мъж бе многократно наръган в подлеза между Акациите и Делфинариума.

Пострадалият е претърпял множество операции и остава с опасност за живота.

Арестуваният мъж е жител на област Варна. Разследването по случая продължава.