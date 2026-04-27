Продължава акцията по издирването на 92-годишния Димитър Димитров.

Последна информация по случая даде Юли Маринов, един от доброволците, които днес издирват възрастния мъж в местността "Крушките" край Варна.

Припомняме, че възрастният мъж е с деменция и е в неизвестност от 25 април, когато е излязъл от дома си. Мъжът сам е подал и сигнал до 112, но не успява да обясни местоположението си.