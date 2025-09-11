Пожарът под Аспарухов мост е потушен.Възникнал е в база на бившата фирма "Титан", най-вероятно при почистване на отпадъци, съобщават от ОДМВР-Варна. Багер е извършвал дейност и евентуално е тръгнал от искра.Намесени са материални щети - изгорял е сметопочистващ камион, мотокар и хале. Един от работниците е бил обгазен, прегледан е в болнично заведение, няма опасност за живота, в добро състояние.Няма данни за престъпление.