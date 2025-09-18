Приключи пожароопасната ситуация, възникнала по-рано днес в Grand Mall.Търговският център вече е отворен за посетители и функционира при нормални условия, съобщиха от екипа."Мениджмънтът на комплекса изказва своята благодарност на служителите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - споделя директорът Иво Генов. - Благодарим и на всички наши подизпълнители и наематели. Извиняваме се за причиненото неудобство на посетителите и им благодарим за съдействието и разбирането."Работата на търговския център продължава без промени.