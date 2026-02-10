Сподели close
"Добри новини!

Дядо Васко се възстановява на този етап добре! Изглеждаше доста по-добре от вчера, доколкото въобще е възможно да се използва думичката "добре", предвид всичките му поражения.

Благодаря за молитвите на всеки един от вас. Ще ни трябва и кръв, ще пиша скоро за това." Това написа внукът на многократно наръгания мъж във Варна, Васил Тепеделенев.

Напомняме, че 86-годишният мъж бе нападнат в подлез в Морската градина преди 2 дни. Той бе с опасност за живота.

По-рано днес от полицията потвърдиха, че по случая има задържан заподозрян.