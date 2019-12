Последна кинолектория за 2019 г. предстои в Регионалната библиотека на Варна

© Последна кинолектория за 2019 г. предстои в отдел "Изкуство" на Регионалната библиотека на Варна. Почитателите на киното са поканени на 20 декември, петък, от 17.00, за да се насладят на драматичната история във "Филмовите звезди не умират в Ливирпул“.



Всеки актьор има своите звездни мигове, но животът е трудно пътешествие. С филма на Пол МакГуигън почитателите на киното в отдел "Изкуство“ ще се потопят в драматичната биография на една истинска филмова звезда: Глория Греъм (1923-1981). Последната среща за календарната година на кинолюбителите в отдел "Изкуство“- Регионална библиотека "Пенчо Славейков“- Варна е на 20 декември от 17.00 ч. Модератор на събитието е Елица Матеева-критик и режисьор.



Глория Греъм е родена на 28 ноември 1923 година в Лос Анджелис. Започва кариерата си в театъра, а през 1944 година играе в първия си кинофилм. Номинирана е за Оскар за поддържаща женска роля във филма "Crossfire“ (1947) и печели наградата за ролята си в "The Bad and the Beautiful“ (1952). В края на 50-те кариерата ѝ в киното не се развива добре и тя се връща към театъра.Глория Греъм умира на 5 октомври 1981 година в Ню Йорк.



Базирано на мемоарите на английския актьор Питър Търнър, кинематографичното платно навлиза деликатно в започналия през 1978-а в Ливърпул като мимолетна авантюра, но прераснал в истинска любовна връзка, романс между Търнър (Джейми Бел) и ексцентричната носителка на Оскар Глория Греъм (Анет Бенинг). Легендарната фатална актриса постепенно отваря сърцето си за своя млад любовник и той става неин истински довереник. Чувствата и страстта им към живота обаче са подложени на сериозно изпитание от разтърсващи събития извън техния контрол.



Когато Питър Търнър среща Глория Греъм в Ливърпул, тя е вече звезда с дълга история зад гърба си, четири брака и четири деца (четвъртият й съпруг е доведеният й син от втория брак) плюс една награда "Оскар" и успешна операция от рак на гърдата. На екрана Греъм е била с някои от най-забележителните си колеги мъже - Кърк Дъглас, Хъмфри Богарт и Робърт Мичъл.



Питър е с почти 30 години по-млад от Глория и никога не е виждал жена като нея – тя просто излъчва чар, смях и неукротимо любопитство към живота. Глория не се обръща назад, тя не гледа и много напред, просто живее във всеки миг с цялата си енергия и страст. По ирония на съдбата Глория се оказва любимата актриса на родителите на Питър и те я приемат в дома си с отворени обятия. Така в семейство Търнър Глория намира онова, което й е липсвало винаги – дом. Затова когато ракът се завръща, тя мечтае да се върне в Ливърпул, където любовта на Питър и семейството му ще я излекува. В крайна сметка нали никой не може да умре от любов?



Анет Бенинг, удивително много прилича на Глория Греъм, е прочела книгата на Питър Търнър преди повече от 20 години, но била твърде млада, за да изиграе главната роля и търпеливо е чакала две десетилетия, за да реализира този проект. Изумително изпълненито на Анет като Глория. В ролята на Питър е Джейми Бел и критиката не преувеличава в твърденията си, че тази е най-добрата му роля след "Били Елиът“ – това е идеалният актьор за партньор по танци и сродна душа на емоционалната и неуравновесена Глория. Британският филм е режисиран от Пол МакГуигън



Номинации и награди: номинация BAFTA – 2018 за най-добър сценарий,водеща мъжка и женска роля, номинация на британските филмови награди за независимо кино за поддържаща женска роля, за водеща мъжка роля, за най-добър кастинг и най-добър дизайн на продукция, номинация на лондонските филмови критици за най-добра женска роля-2018, номинация от фестивала в Ротердам за награда на публиката-2018, Холивудска филмова награда за главна мъжка роля – 2017, номинация за награда "ЕДА“ от Алианса на американските филмови журналистки за главна женска роля.