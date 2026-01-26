Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
Цените по магазините трябва да бъдат в левове и евро до 31 юни. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксирания валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв.
До 31 юни ще може и да обменяме безплатно левове в търговските банки, а на касите в БНБ тази услуга няма да има срок.
Todorst
преди 27 мин.
31 юни няма, сигурно имате предвид 31 юли, но ако става въпрос за двойното етикетиране,то ще е до 8 август включително.
