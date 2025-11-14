Последният работен ден на седмицата ще остави без ток десетки във Варна и региона
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски.
В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Манастирски рид, м-ст Дилбер чешма, м-ст Дъбравата (Мешалика), м-ст Бялата чешма и м-ст Лафоолу.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина, с. Млада гвардия.
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ягнило , с. Белоградец.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Калиманци. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Вилна зона на с. Приселци- местност Крушките.
В периода 13.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дюлино.
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - ул. Хан Аспарух, ул. Петър 1, ул. Хан Омуртаг, ул. Княз Борис, ул. Хан Телериг, хан Тервел, електрозахранени от ТП 9.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 10.11.2025 г. - 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.
На 14.11.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Опълченска, ул. Сан Стефано, ул. Александър Стамболийски, ул. Янко Сакъзов, ул. Цоню Тодоров, ул. Бойчо Желев, ул. Рила, ул. Хаджи Димитър, електрозахранени от ТП 5.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок, с. Градинарово, с. Славейково.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Овчага, с. Черковна, с. Кривня, с. Снежина, с. Неново и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Баново.
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Младост, ул. Васил Чекаларов, бул. Сливница, електрозахранени от ТП 766 и ТП 773.
На 14.11.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Младост.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Панорама, абонатите, електрозахранени от ТП 621.
На 14.11.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Панорама.
