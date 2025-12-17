Общинският съвет във Варна се събира за последен път тази година. Заседание № 31 ще започне в 10:00 часа утре – 18 декември, в зала "Пленарна" на Община Варна.В предварителния дневен ред са включени 9 точки. Една от тях е увеличаване на длъжностното щатно разписание на Комплекса за социални услуги за възрастни хора "Гергана". Шестте нови бройки вече получиха подкрепа от временната комисия "Структури и общинска администрация", като целта е подобряване на качеството на грижите и по-добро обслужване на потребителите на социалната услуга.Сред акцентите в дневния ред е предложението за залагане на средства в Бюджет 2026 г. за създаване на Фонд за подпомагане на транспортната свързаност на Варна. Туристическият сектор настоява 2 млн. евро от туристическия данък да бъдат използвани за тази цел, включително за стимулиране на авиокомпании да поддържат редовни полети до и от Летище Варна.Общинските съветници ще разгледат и проект на споразумение с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на поддръжката на републиканските пътища в границите на града през 2026 г.В дневния ред е включено също предложение Общината да кандидатства за финансиране по проект "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж". Инициативата предвижда модернизация на наличното оборудване, както и подобряване на условията на труд за служителите.На гласуване ще бъде подложено предложение, свързано с участието на Варна по процедура "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации". Целта е подобряване на готовността и ефективността на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволните структури към общината.Сред точките е и предложение администрацията да кандидатства по Механизма за възстановяване и устойчивост за закупуване на още едно електрическо превозно средство и зарядна станция, с което да се подпомогне дейността на социалните услуги в града.В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени също предложения за отпускане на средства за покриване на задълженията на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания, както и предоставяне на еднократни социални и здравни помощи на нуждаещи се.По традиция заседанието ще завърши с дискусия с гражданите.Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Сесията ще се излъчва в реално време в YouTube канала на институцията.