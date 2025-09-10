ЗАРЕЖДАНЕ...
Поставят бариера на входа на Централните гробища във Варна
Предложението за поставянето на бариерата е на управителя на фирма "Обреди" Тодор Генков, съобщава БНР.
По думите му, алеите на централните гробища са се превърнали в безплатен паркинг за коли, които шофьори оставят, за да идат в мола срещу гробищата, до автогарата и дори, за да слязат с автобус до центъра.
Казусът е от години, каза Генков, но ситуацията се е влошила в последните месеци, мола и поставянето на бариера на паркинга на стадион "Локомотив“ от горната страна на гробищния парк. Освен до задръстване на алеите на гробищата, шофьорите хвърлят и боклуци по тях, каза Генков.
Бариерата да бъде поставена на входа откъм ул."Андрей Сахаров“, а откъм бул. "Владислав Варненчик“ да остане изход, тъй като там колите ще излизат през локалното платно на булеварда.
По думите на Генков безплатният престой може да бъде до един час.
И още – 32 изсъхнали дървета ще бъдат премахнати в гробщните паркове във Варна, решиха съветниците.
Сред останалите им решения са оформянето на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в района на спирките на КРЗ Одесос на островната зона, поставянето на легнали полицаи на ул. "Д-р Петър Скорчев", както и забрана за паркиране от едната страна на отсечката от ул. "Боян Бъчваров" към плажа в Кабакум, заради големите задръстрания особено през летния сезон.
Части от две от улиците в Цветния квартал – "Бели лилии“ и "Синчец“ ще станат еднопосочни. Причината за това са задрудненията при разминаването на колите и множеството паркирани автомобили по тротоарите в района.
