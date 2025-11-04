Потресаваща гледка показа варненец в мрежата. На видеото, публикувано в голяма група в мрежата, се виждат огромни камари боклук. Мъжът казва лаконично: "Варна - битака". От коментарите става ясно, че кадрите са заснети в района на зеленчуковата борса.Кадрите бърза да коментира друг варненец:"Това не е от хората на битака, а от складовете на Зеленчуковата борса, които си изхвърлят там боклуците, защото там са им контейнерите! Но два контейнера (виждат се на клипа в края) няма как да съберат боклука на всички складове там! И доста избирателно е снимано! Това е една малка уличка встрани и завоя и към улицата на битака.....не по целия битак!!"Хората не скриха възмущението си от гледката:"Те папуасите и тези от Бутан живеят по на чисто!""Там трябва да се сложат първите камери и да се види кой го прави. Ако са търговски обекти - явно нямат сключени договори за отпадъци и трябва да заиграят глобите."А други съветват кадрите да бъдат изпратени в общината.До тогава варненци продължават да се питат: Ще бъдат ли взети мерки най-накрая?