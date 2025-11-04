Потресаващи кадри от Варна, хората: Че те в Бутан живеят по-чисто!
© Фейсбук
Кадрите бърза да коментира друг варненец:
"Това не е от хората на битака, а от складовете на Зеленчуковата борса, които си изхвърлят там боклуците, защото там са им контейнерите! Но два контейнера (виждат се на клипа в края) няма как да съберат боклука на всички складове там! И доста избирателно е снимано! Това е една малка уличка встрани и завоя и към улицата на битака.....не по целия битак!!"
Хората не скриха възмущението си от гледката:
"Те папуасите и тези от Бутан живеят по на чисто!"
"Там трябва да се сложат първите камери и да се види кой го прави. Ако са търговски обекти - явно нямат сключени договори за отпадъци и трябва да заиграят глобите."
А други съветват кадрите да бъдат изпратени в общината.
До тогава варненци продължават да се питат: Ще бъдат ли взети мерки най-накрая?
Още по темата
/
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.