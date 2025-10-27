Благомир Коцев, стана ясно от публикация на "Правосъдие за всеки" във Фейсбук.
Очаква се допълнителни обвинения да получат и Николай Стефанов и Йордан Кателиев, общинските съветници, които бяха обвинени заедно с варненския кмет. Припомняме, че те бяха пуснати под домашен арест на 9 октомври.
Според организацията "Правосъдие за всеки", днес ще бъде повдигнато обвинение и на Антоанета Петрова, пиар на община Варна.
