Днес ще бъдат повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, стана ясно от публикация на "Правосъдие за всеки" във Фейсбук. 

Очаква се допълнителни обвинения да получат и Николай Стефанов и Йордан Кателиев, общинските съветници, които бяха обвинени заедно с варненския кмет.  Припомняме, че те бяха пуснати под домашен арест на 9 октомври.

Според организацията "Правосъдие за всеки", днес ще бъде повдигнато обвинение и на Антоанета Петрова, пиар на община Варна. 