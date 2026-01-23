Сподели close
Курсовете на автобусна линия №30 във Варна ще бъдат увеличени. Членовете на постоянната комисия "Транспорт“ към Общинския съвет с пълно единодушие одобриха промени в маршрутното разписаниe от транспортната схема на територията на общината.

Другата новост е, че се изменя началната спирка. Вместо от "Бриз“ автобусите ще потеглят от сп. "Почивка“, за да се осигури по-добра свързаност с останалите линии на обществения транспорт.

Броят на курсовете се увеличават от три на шест дневно. Автобусите ще тръгват от "Добрева чешма“ в 6:30 ч., 8:30 ч., 12:30 ч., 15:00 ч., 18:30 ч. и последният в 20:15 ч. От сп. "Почивка“ курсовете ще са в 6:00 ч., 8:00 ч., 12:00 ч., 14:30 ч., 18:00 ч. и 19:45 ч.

Часовете са съобразени до голяма степен с живущите в района на "Добрева чешма“. "За момента това е добро начало да удовлетворим техните искания предвид и ресурсите, с които разполага "Градски транспорт“, заяви директорът на ОП ТАСРУД Георги Киряков.