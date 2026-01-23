Курсовете на автобусна линия №30 във Варна ще бъдат увеличени. Членовете на постоянната комисия "Транспорт“ към Общинския съвет с пълно единодушие одобриха промени в маршрутното разписаниe от транспортната схема на територията на общината.Другата новост е, че се изменя началната спирка. Вместо от "Бриз“ автобусите ще потеглят от сп. "Почивка“, за да се осигури по-добра свързаност с останалите линии на обществения транспорт.Броят на курсовете се увеличават от три на шест дневно. Автобусите ще тръгват от "Добрева чешма“ в 6:30 ч., 8:30 ч., 12:30 ч., 15:00 ч., 18:30 ч. и последният в 20:15 ч. От сп. "Почивка“ курсовете ще са в 6:00 ч., 8:00 ч., 12:00 ч., 14:30 ч., 18:00 ч. и 19:45 ч.Часовете са съобразени до голяма степен с живущите в района на "Добрева чешма“. "За момента това е добро начало да удовлетворим техните искания предвид и ресурсите, с които разполага "Градски транспорт“, заяви директорът на ОП ТАСРУД Георги Киряков.