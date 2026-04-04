Бърз влак №4660 (Стара Загора 16:10 - Варна 23:18) увеличи закъснението си на 200 минути, след първоначално закъснение от 60 минути.

Първоначалното закъснение е обявено в 17:21 ч. и е заради изчакване на вагонен състав в гара Стара Загора, съобщават от БДЖ.

Към момента се очаква влакът да пристигне в 02:38 ч.

Припомняме, че тази сутрин бързият влак №4631, пътуващ от Русе за Пловдив, се е ударил в активирало се свлачище, причинено от лоши метеорологични условия.

Дерайлирали са локомотивът и първият вагон и има пострадали, като по думите на кмета на Трявна, те не са с тежки наранявания.

Заради инцидента бяха отменени влаковете в участъка, като това причини сериозни смущения в разписанията.

Припомняме също, че заради лошото време свлачище се образува и край Мъглиж вчера. Отново имаше дерайлирал влак, като движението по релсите между Радунци и Дъбово беше преустановено.