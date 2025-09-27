ЗАРЕЖДАНЕ...
Повече от 400 гимнастички от цялата страна се събират за състезание във Варна
Състезанията започват в 08:30 ч. на 27 септември, а официалното откриване е предвидено за от 14:00 ч. В първия ден ще се състезават индивидуалните гимнастички, а във втория – ансамблите в категории А, Б и Елит, състезателки в дисциплината естетическа групова гимнастика и най-малките участнички в гимнастрадата.
Организатор е СКХГ "Грация“ – Варна с председател Кристиана Генчева и главен секретар Соня Лазарова. Треньорският екип на клуба включва 11 специалисти: Албена Куклева, Василена Сивкова, Виктория Атанасова, Виктория Стоянова, Дарина Василева, Меглена Генчева, Петя Димитрова, Светлана Юриева, Сияна Пешкова, Соня Лазарова и София Кузова. Хореограф е Лариса Хилкова. Главен съдия на турнира в индивидуалната и ансамбловата надпревара ще бъде международният съдия Рада Вражева, а в дисциплините естетическа групова гимнастика и гимнастрада - Петя Димитрова.
Всички призьори ще получат купи, медали и грамоти до осмо място, корони и подаръци за всяко дете. За възраст "Жени“ и "Девойки старша възраст“ в категория Елит е осигурен специален награден фонд от Красимира Алексиева-Петерман. В традицията на турнира остава и връчването на Приза "Меглена Михайлова“.
Турнирът се провежда с подкрепата на Община Варна, Министерството на младежта и спорта, БФХГ.
