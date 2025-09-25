Общинският съвет във Варна одобри допълнително финансиране за ремонтните дейности в плувен комплекс "Приморски“. С пълно единодушие съветниците гласуваха още близо 630 хил. лева за изпълнение на ремонта на басейн "Юлиян Русев“.Първоначално за спешните и неотложни ремонтни дейности на басейна бяха отделени 500 хил. лева с ДДС. Тези средства бяха одобрени от Общинския съвет по бюджета на ОП "Спорт – Варна“ за 2025 г.В хода на ремонтните работи се появи необходимост от извършване на допълнителни дейности. В тази връзка ОП "Инвестиционна политика“ изготви нови количествено-стойностни сметки за цялостен ремонт, които възлизат на общо 1,13 млн. лева с ДДС.Необходимата сума от почти 630 хил. лева ще бъде осигурена чрез намаление на бюджета за местна дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за 2025 година, стана ясно в зала "Пленарна".Своевременното приключване на ремонтните дейности е от ключово значение, тъй като Варна планира да бъде домакин на Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 години, което ще се проведе през 2026 г.Общинският съвет подкрепи предложението градът да приеме домакинството на престижното спортно събитие. В тази връзка съветниците одобриха финансиране в размер на близо 227 хил. лева за подготовка и организация на първенството. Средствата ще бъдат включени в бюджета на Община Варна за 2026 година.Местният парламент одобри също предложение за групиране на спортовете при разпределяне на средствата за материално стимулиране на спортните клубове съгласно действащата наредба. Общата сума за тази година възлиза на 1,1 млн. лева. Най-голям дял от средствата – 45%, или 495 хил. лева – се отпуска за клубовете, развиващи олимпийски спортове. Колективните спортове ще получат 30% от бюджета, което се равнява на 330 хил. лева. За плувните спортове са предвидени 10% от сумата, също в размер на 110 хил. лева. Същият процент е заделен и за бойните спортове. Най-малък дял – 5% или 55 хил. лева – ще получат клубовете, практикуващи неолимпийски дисциплини.Съветниците гласуваха финансиране в размер на 30 хил. лева за ЖБК "Черно море – Одесос“. Баскетболният клуб няма получи средства по наредба, бе изтъкнато по време на днешната сесия.Членовете на ОбС-Варна одобриха и отпускането на 12 хил. лева за ОП "Спорт“ за закупуване на гимнастически уред за прескок, който да се използва от всички клубове по гимнастика в града по преценка на управителя на предприятието.