Пожар до автогарата във Варна!По информация на полицията е пламнала къща на ул. "Борис Игнатов" 7, недалеч от кръговото на автогарата, зад Grand Mall. Сигналът е подаден в 9:04 часа, като на място са пристигнали 2 екипа на пожарната, научиИмотът е изоставен, като от дълго време се обитава от клошари. От полицията съобщиха, че това е поредният път, в който къщата бива запалена. При днешния инцидент няма пострадали лица.Огънят е потушен.