Пожар е избухнал в хотел във Варна. Това съобщи Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.В момента сграда не фонкуцинира и е в процес на реновиране. Сигналът е получен вчера, 10 януари, в 09:21 ч. Два пожарни автомобила са потушили пожара.За щастие няма данни за пострадали.