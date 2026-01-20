В 3.25 тази сутрин е получен сигнал за пожар в историко- географски комплекс “Фанагория", в кв. Аспарухово, съобщиха от полицията във Варна.Има материални щети и 7 кончета са изгорели, а 4 са били спасени.Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж.