Пожар е пламнал преди минути в квартал "Чайка" във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден в 16:31 часа. По информация на ОДМВР е пламнала новострояща се сграда.

Огънят е потушен от работници на обекта.