На 13.10.2025 г. в 17:00 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Варна е съобщено за възникнал пожар в апартамент в гр. Варна. За мястото на инцидента са изпратени 2 пожарни коли с 2 екипа на 03 РСПБЗН.Пострадал е мъж на 43 г. обгазен. При пристигането на екипите на място е установено, че вследствие на пожара има силно задимяване в апартамента.Причината за инцидента е забравено ядене във фурна.