Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
Апартаментът е собствност на възрастна жена, на гости е била дъщеря й. Жените не са усетили проблема, сигналът подават съседите. Всички са изведени навреме. Няма обгазени или пострадали.
По предварителна информация от пожарната става въпрос за самозапалил се радиатор в хола. Двете жени в този момент са били в кухнята.
