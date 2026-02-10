Пожар е избухнал в жилищен блок на ул. "Подполковник Калитин" във Варна. Сигналът е подаден към 20.20 часа от съседи, съобщават заот полицията в морската столица.Апартаментът е собствност на възрастна жена, на гости е била дъщеря й. Жените не са усетили проблема, сигналът подават съседите. Всички са изведени навреме. Няма обгазени или пострадали.По предварителна информация от пожарната става въпрос за самозапалил се радиатор в хола. Двете жени в този момент са били в кухнята.