Пожар в центъра на Варна: Запалиха раннохристиянска базилика
Запалени са сухи треви в археологическите останки от раннохристиянска базилика, която се намира на улица "Хан Крум" - на метри от Арменската църква.
Информацията е потвърдена и от полицията. Сигналът е подаден в 15:17 часа. Огънят е потушен. Няма нанесени щети, горели са сухи треви.
Според очевидци на пожара, най-вероятно някои е изхвърлил фас. Хората се възмущават от такова безхаберие и апелират пушачите да бъдат изключително внимателни. Те разказаха, че в очакване на огнеборците, съседи веднага са почнали да гасят.
Раннохристиянската базилика е една от най-интересните исторически останки във Варна. Тя е комплекс от три базилики, които са построени последователно една над друга в периода IV-VI век.
Археологическите проучвания на този важен раннохристиянски център продължават над 30 години и са свързани с работата на изтъкнатите български археолози ст.н.с. д-р Димитър Димитров, проф.Михаил Лазаров и н.с. Александър Минчев.Базиликата е най-просторната в региона на Варна, като размерите й са 40 на 16 метра.
