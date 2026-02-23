Пожар край "Тримата мускетари“ във Варна. За това съобщават очевидци в социалната мрежа Фейсбук.Пожарът е избухнал в района на хотел "Тримата мускетари“ във Варна. На място е забелязан и полицейски автомобил.Към момента няма официална информация за причините за инцидента и дали има пострадали.Очакват се подробности.