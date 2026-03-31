Тази сутрин в 6.20 часа е получен сигнал за пожар на булевард "Васил Левски“. Веднага на място са пристигнали два екипа на РДПБЗН, полицаи на 2 РУ и Спешна помощ.Служителите на реда са разбили вратата на жилището и са извели 79 – годишния му обитател. За съжаление се оказало, че мъжът е погълнал много дим и е починал на място.Причините довели до огъня са в процес на изясняване, но основната версия е забравен включен готварски уред.По случая е образувано досъдебно производство.