Пожар гори в квартал "Владислав Варненчик" във Варна. По информация на ОД на МВР огънят е пламнал до блок 32. 

Гори нерагламентирано сметище. На място са престигнали две коли на пожарната.

Няма засегнати сгради или пострадали хора.