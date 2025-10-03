ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарната награди Община Варна
Турнирът започна на 3 октомври, като състезанията се проведоха на стадион "Локомотив“ в четири дисциплини за бързина, ловкост, смелост, съобразителност и работа в екип. В комплексното класиране доминира отборът на Украйна.
С почетен плакет за доброто партньорство беше отличен и екипът на Общински детски комплекс, към който функционира Школата по пожароприложен спорт "Млад огнеборец".
Турнирът за купа "Одесос“ вече има своето място в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича елитни състезатели и доброволци от страната и чужбина.
