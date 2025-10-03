Заместник-кметът Илия Коев получи почетен плакет от директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна старши комисар Стоян Стоянов за доброто и ползотворно сътрудничество с Община Варна при организирането и провеждането на 11-я международен клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "Одесос“. В традиционното годишно събитие участваха доброволци и професионални огнеборци от Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия, Украйна, а от български страна най-добрите отбори – от Варна, Враца, Плевен и Стара Загора.Турнирът започна на 3 октомври, като състезанията се проведоха на стадион "Локомотив“ в четири дисциплини за бързина, ловкост, смелост, съобразителност и работа в екип. В комплексното класиране доминира отборът на Украйна.С почетен плакет за доброто партньорство беше отличен и екипът на Общински детски комплекс, към който функционира Школата по пожароприложен спорт "Млад огнеборец".Турнирът за купа "Одесос“ вече има своето място в календара на Международната асоциация на пожарникарите и привлича елитни състезатели и доброволци от страната и чужбина.