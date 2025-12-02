Две пожарни и една полицейска кола отцепиха движението пред блок 142 във варненския квартал "Младост". Мерките бяха взети, за да бъде премахнато счупено стъкло на 6 етаж в жилищния блок.Хора в района коментираха, че вероятната причина за счупването е стрелба с въздушна пушка от отсрещния блок. Тази информация обаче бе отхвърлена от полицията в града.От ОДМВР потвърдиха заче единственият сигнал, който към момента е постъпвал в системата е за счупено стъкло, който създава опасност за преминаващите.