Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Продължава борбата с пламъците в пожара, който се разрази снощи край Домостроителния комбинат.

Припомняме, че около 21:08 часа в дежурната част на полицията във Варна е подаден сигнал за възникнал пожар в района на крайезерния път, преди Домостроителния комбинат в посока с. Казашко.

На място са реагирали веднага 5 автомобила на РДПБЗН, кола замерваща замърсеността на въздуха, екип на Трето РУ, както и полицаи от Специализираните полицейски сили.

Установили са, че гори място, в което се съхраняват стари автомобилни гуми. Площта, която са засегнали пламъците е около 4 - 5 декара.

Час по-късно огнената стихия е била локализирана, но борбата с пламъците продължава и в момента.

Няма опасност за съседни сгради, за находящата се в близост ЖП линия, както и няма пострадали хора. Причината довела до пожара е в процес на изясняване.

 

 