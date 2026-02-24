Пожарът край Домостроителния комбинат гори още
Припомняме, че около 21:08 часа в дежурната част на полицията във Варна е подаден сигнал за възникнал пожар в района на крайезерния път, преди Домостроителния комбинат в посока с. Казашко.
На място са реагирали веднага 5 автомобила на РДПБЗН, кола замерваща замърсеността на въздуха, екип на Трето РУ, както и полицаи от Специализираните полицейски сили.
Установили са, че гори място, в което се съхраняват стари автомобилни гуми. Площта, която са засегнали пламъците е около 4 - 5 декара.
Час по-късно огнената стихия е била локализирана, но борбата с пламъците продължава и в момента.
Няма опасност за съседни сгради, за находящата се в близост ЖП линия, както и няма пострадали хора. Причината довела до пожара е в процес на изясняване.
