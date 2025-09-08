ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната инфраструктура
По първоначални данни пожарът е възникнал в сухи треви, като на място бяха изпратени три екипа на пожарната. От пожарната съобщиха, че няма пострадали.
Към момента няма данни за умисъл. Има поражения по железопътната инфраструктура, без постройки.
Мястото е срещу хотел "Адамо".
