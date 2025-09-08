Пожарът на ул. "Девня" е овладян, един екип на пожарната остава на място. Това съобщиха от полицията във Варна.По първоначални данниОт пожарната съобщиха, че няма пострадали.Към момента няма данни за умисъл. Има поражения по железопътната инфраструктура, без постройки.Мястото е срещу хотел "Адамо".