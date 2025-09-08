Сподели close
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, един екип на пожарната остава на място. Това съобщиха от полицията във Варна.

По първоначални данни пожарът е възникнал в сухи треви, като на място бяха изпратени три екипа на пожарната. От пожарната съобщиха, че няма пострадали.

Към момента няма данни за умисъл. Има поражения по железопътната инфраструктура, без постройки.

Мястото е срещу хотел "Адамо".