Пожарът в местността "Джанавара" е локализиран и напълно овладян. Въпреки това ще продължават да тлеят вътрешни локални огнища, поради сухата тревиста маса и множеството паднали дървета. Теренът е трудно достъпен и гасенето се осъществява предимно на ръка. Това каза Ивайло Маринов, кмет на район "Аспарухово" във Варна."До пълното потушаване на всички огнища, екипите ще останат на терен. Няма опасност за къщите, които се намират в близост до гората. Осигурено е дежурство през нощта както от служители на пожарната, така и от Горско стопанство – Варна. Изказвам благодарност към всички шест екипа на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, както и на Доброволно формирование Варна към Общината, които се включиха в гасенето", допълни той.Маринов благодари също на фирма "Инжстрой" за осигурения багер и на зам.-кмета на община Варна Илия Коев за оказаната логистична помощ. "Днес ще бъде вдигнат дрон, който ще обходи целия терен, за да се определи размерът на пожара и нанесените щети. Призовавам всички граждани да бъдат бдителни и да не палят огньове", каза още той.