Пожарът над кв. "Аспарухово" във Варна е локализиран и напълно овладян
"До пълното потушаване на всички огнища, екипите ще останат на терен. Няма опасност за къщите, които се намират в близост до гората. Осигурено е дежурство през нощта както от служители на пожарната, така и от Горско стопанство – Варна. Изказвам благодарност към всички шест екипа на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, както и на Доброволно формирование Варна към Общината, които се включиха в гасенето", допълни той.
Маринов благодари също на фирма "Инжстрой" за осигурения багер и на зам.-кмета на община Варна Илия Коев за оказаната логистична помощ. "Днес ще бъде вдигнат дрон, който ще обходи целия терен, за да се определи размерът на пожара и нанесените щети. Призовавам всички граждани да бъдат бдителни и да не палят огньове", каза още той.
