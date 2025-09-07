Сподели close
Пожарът над квартал "Аспарухово" е върхов, на труднодостъпно място. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде "Фокус".

Към момента екипи все още се опитват да го овладеят. По първоначални данни на терен бяха изпратени четири пожарни. От полицията съобщиха, че гори местност "Джанавара", полята и част от гора.

От кадрите можем да видим, че пожарът е в близост до къщи в региона. Към момента все още нямаме данни за пострадали хора, а причините за възникването на огнената стихия остават неясни.