Пожарът над квартал "Аспарухово" е върхов, на труднодостъпно място. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предадеКъм момента екипи все още се опитват да го овладеят. По първоначални данни на терен бяха изпратени четири пожарни. От полицията съобщиха, че гори местност "Джанавара", полята и част от гора.От кадрите можем да видим, че пожарът е в близост до къщи в региона. Към момента все още нямаме данни за пострадали хора, а причините за възникването на огнената стихия остават неясни.