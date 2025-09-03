ЗАРЕЖДАНЕ...
Пратиха в затвора млад садист
©
Престъпленията са осъществени от подсъдимия на 14 февруари тази година в гориста местност между варненския квартал "Изгрев“ и село Каменар. Тогава пострадалото момче, заедно със свой съученик решили да отидат на гости в Каменар, като се придвижвали по пряка пътека над вилните зони на местност Франга дере, свързваща квартала със селото. Подсъдимият последвал двете деца, а след като се разминали и отдалечили от случайни минувачи, внезапно ги спрял и със заплашителен тон поискал да му дадат парите и телефоните си. При отказа им той прибегнал до физическа сила, но децата се отскубнали и да побягнали обратно надолу към града. Подсъдимият успял да догони и хване за качулката едното момче, с шaмapи го повалил на земята и сломил cъпpoтивaтa му, взел телефона от чантата му и със сила го принудил към осъществяване на орален сексуален акт.
19-годишният подсъдим е неосъждан досега, но има регистрирани множество криминални прояви. За всяко от деянията бяха определени отделни наказания. Районният съд наложи на подсъдимия най-тежкото от тях – 2 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Той бе осъден да заплати на гражданския ищец обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 10000 лева, държавната такса върху уважения граждански иск, както и направените по делото разноски за над 4600 лева. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ВОС.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.