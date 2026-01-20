Пратиха в затвора жена, свила бижута за над 81 хил. лв. от магазин във Варна
Пострадалата от деянието свидетелка продавала в магазин във Варна различни стоки, сред които сребърни и златни бижута. На инкриминираната дата подсъдимата влязла и й нанесла множество удари. Прибрала над 350 различни по вид златни накити и два сребърни синджира, и си тръгнала. Още при първоначалните процесуално-следствени действия било установено участието на подсъдимата. В дома и дрехите й били открити всички бижута. Междувременно пострадалата била отведена в болница, където били констатирани множество травми. Съдебно-медицинска експертиза ги конкретизира като средна телесна повреда и значителен брой леки увреждания. Златните накити са с общо тегло 580,3 гр., а сребърните - 10,1 гр., като общата им стойност според оценителската експертиза е над 81 306 лв.
По отношение на авторството на деянието няма никакво съмнение. Страните в процеса спорят единствено за наложеното от първата инстанция наказание. Апелативният съд намира, че то е явно несправедливо, тъй като е занижено. Съдебният състав обърна внимание на негативната лична характеристика на подсъдимата. Тя не работи. Осъждана е неколкократно за престъпления против собствеността. Тези факти очертават личност със сравнително висока обществена опасност. Въззивният съд отчете причинените телесни повреди на свидетелката. Подсъдимата - млада жена в разцвета на силите си е нанесла брутален и жесток побой на 88-годишната пострадала.
Значителният превес на отегчаващите вината фактори налага увеличаване на наказанието. Освен това, престоят в затвора в миналото не е постигнал целите на закона. Ето защо е необходим значително по-дълъг период лишаване от свобода. За такъв Апелативен съд – Варна прие 9 години, които след задължителното намаляване с 1/3 възлизат на 6 години. Това време ще даде възможност на подсъдимата да се поправи и превъзпита, ще й се отнеме възможността да върши престъпления и ще въздейства предупредително върху други членове на обществото. Санкцията ще се търпи при строг режим.
Решението на втората инстанция, с което бе изменена присъдата на Окръжния съд във Варна, подлежи на обжалване пред ВКС.
