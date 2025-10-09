ЗАРЕЖДАНЕ...
Право на отговор: Няма незаконна сеч в имота на Sun City Residence на "Галата" – дейностите са законни и под постоянен контрол на институциите
Това пише в писмо, от инвеститора на на проекта във Варна.
От компанията обясняват (публикуваме текста без редакторска намеса):
- Не се извършва сеч на дървета. На терена не се секат дървета, а се трошат бетонови отпадъци от стари постройки, останали от едновремешното военно поделение, което се е помещавало на същото място.
- Не сме извозвали изсечени дървета. Всички растителни отпадъци от разрешеното почистване се мулчират на място.
- Разполагаме с всички необходими разрешения. Инвеститорът Експрес Гаранцион има валидно разрешение за премахване на паднала маса, треви и храсти, както и издънки от дървесни видове с диаметър на ствола не повече от 10см., издадено от Кметство "Аспарухово“.
- Проверките на институциите потвърждават липса на нарушения. На територията на обекта са извършени многократни проверки от представители на Община Варна и Кметство "Аспарухово“. В нито една от тях не са констатирани нарушения или незаконна сеч. Ако бяха установени такива, институциите щяха да предприемат незабавни мерки за спиране на дейността.
- Дейностите по почистване приключиха преди повече от два месеца. Почистването на растителността, разрешена за премахване, завърши преди повече от два месеца, след което на терена не е премахнат нито един стрък растителност.
- Статутът на имота не забранява строителство. Имотът попада в зона от мрежата "Натура 2000“, но това не представлява забрана за строителство, а само изискване за спазване на определени екологични стандарти, които проектът стриктно следва.
Апелираме към всички граждани и медии, които желаят да се информират относно проекта Sun City Residence, да се свържат директно с нас за достоверна информация. Разпространението на неверни твърдения и внушения относно частен имот, който е урегулиран и подлежащ на застрояване, представлява неоснователен тормоз срещу инвеститора. В случай на продължаващо разпространение на неверни данни, ще потърсим правата си по съдебен ред.
С уважение, Експрес Гаранцион ООД Инвеститор на проекта Sun City Residence – кв. "Галата“
