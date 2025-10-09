Във връзка с публикацията на ИА Фокус, съдържаща твърдения за "незаконна сеч на дървета“ в имот, предназначен за проекта Sun City Residence в кв. "Галата“, бихме искали категорично да заявим, че разпространената информация е невярна и подвеждаща.Това пише в писмо, от инвеститора на на проекта във Варна.От компанията обясняват (публикуваме текста без редакторска намеса):- Не се извършва сеч на дървета. На терена не се секат дървета, а се трошат бетонови отпадъци от стари постройки, останали от едновремешното военно поделение, което се е помещавало на същото място.- Не сме извозвали изсечени дървета. Всички растителни отпадъци от разрешеното почистване се мулчират на място.- Разполагаме с всички необходими разрешения. Инвеститорът Експрес Гаранцион има валидно разрешение за премахване на паднала маса, треви и храсти, както и издънки от дървесни видове с диаметър на ствола не повече от 10см., издадено от Кметство "Аспарухово“.- Проверките на институциите потвърждават липса на нарушения. На територията на обекта са извършени многократни проверки от представители на Община Варна и Кметство "Аспарухово“. В нито една от тях не са констатирани нарушения или незаконна сеч. Ако бяха установени такива, институциите щяха да предприемат незабавни мерки за спиране на дейността.- Дейностите по почистване приключиха преди повече от два месеца. Почистването на растителността, разрешена за премахване, завърши преди повече от два месеца, след което на терена не е премахнат нито един стрък растителност.- Статутът на имота не забранява строителство. Имотът попада в зона от мрежата "Натура 2000“, но това не представлява забрана за строителство, а само изискване за спазване на определени екологични стандарти, които проектът стриктно следва.Апелираме към всички граждани и медии, които желаят да се информират относно проекта Sun City Residence, да се свържат директно с нас за достоверна информация. Разпространението на неверни твърдения и внушения относно частен имот, който е урегулиран и подлежащ на застрояване, представлява неоснователен тормоз срещу инвеститора. В случай на продължаващо разпространение на неверни данни, ще потърсим правата си по съдебен ред.С уважение, Експрес Гаранцион ООД Инвеститор на проекта Sun City Residence – кв. "Галата“